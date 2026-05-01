Льюис Хэмилтон высказался об изменениях регламента Ф-1 перед ГП Майами — 2026
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о внесённых изменениях в технический регламент перед Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
01 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:29.310
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.297
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.448
«Фундаментально ошибочен ли этот регламент? Я не собираюсь этого говорить. Я полагаю, они будут продолжать улучшать правила в течение года. Мы узнаем на этих выходных, сработают ли внесённые изменения. Приятно видеть, что они вносят изменения, независимо от того, достаточно ли их. Опять-таки, оценим уже на этих выходных.
Я работал на симуляторе, и разница не ощущалась особенно сильно, так что будет интересно посмотреть, как это повлияет на нас на трассе, в квалификации и в гонке», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
21:08
-
20:33
-
20:11
-
19:56
-
19:04
-
18:48
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:02
-
16:51
-
16:18
-
16:14
-
15:57
-
15:34
-
15:00
-
14:48
-
14:43
-
13:58
-
13:06
-
12:36
-
12:11
-
11:06
-
10:42
-
09:56
-
09:44
-
00:55
-
00:35
-
00:22
- 30 апреля 2026
-
23:45
-
23:24
-
22:32
-
21:58
-
21:09
-
20:56