Льюис Хэмилтон высказался об изменениях регламента Ф-1 перед ГП Майами — 2026

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о внесённых изменениях в технический регламент перед Гран-при Майами.

«Фундаментально ошибочен ли этот регламент? Я не собираюсь этого говорить. Я полагаю, они будут продолжать улучшать правила в течение года. Мы узнаем на этих выходных, сработают ли внесённые изменения. Приятно видеть, что они вносят изменения, независимо от того, достаточно ли их. Опять-таки, оценим уже на этих выходных.

Я работал на симуляторе, и разница не ощущалась особенно сильно, так что будет интересно посмотреть, как это повлияет на нас на трассе, в квалификации и в гонке», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.