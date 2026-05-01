Льюис Хэмилтон высказался об изменениях регламента Ф-1 перед ГП Майами — 2026

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о внесённых изменениях в технический регламент перед Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
01 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:29.310
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.297
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.448

«Фундаментально ошибочен ли этот регламент? Я не собираюсь этого говорить. Я полагаю, они будут продолжать улучшать правила в течение года. Мы узнаем на этих выходных, сработают ли внесённые изменения. Приятно видеть, что они вносят изменения, независимо от того, достаточно ли их. Опять-таки, оценим уже на этих выходных.

Я работал на симуляторе, и разница не ощущалась особенно сильно, так что будет интересно посмотреть, как это повлияет на нас на трассе, в квалификации и в гонке», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Материалы по теме
«В гонке ничего не поменяется». Ландо Норрис — о последних изменениях регламента Ф-1
