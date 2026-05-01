Леклер — лучший в единственной тренировке ГП Майами Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Антонелли — 5-й

В пятницу, 1 мая, на международном автодроме Майами состоялась первая и единственная практика четвёртого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Майами. Лучшее время показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, второй результат у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), третий — Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Майами. Первая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:29.310.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.297.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.448.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.467.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.769.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.790.

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.898.

8. Пьер Гасли («Альпин») +1.277.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.563.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.620.

11. Франко Колапинто («Альпин») +1.705.

12. Алекс Албон («Уильямс») +1.714.

13. Оливер Берман («Хаас») +1.781.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.801.

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.285.

16. Эстебан Окон («Хаас») +2.325.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.338.

18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.737.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.283.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.452.

21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.649.