Формула-1 — Гран-при Майами 2026— результаты тренировки

Леклер — лучший в единственной тренировке ГП Майами Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Антонелли — 5-й
Комментарии

В пятницу, 1 мая, на международном автодроме Майами состоялась первая и единственная практика четвёртого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Майами. Лучшее время показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, второй результат у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), третий — Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
01 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Окончено
Формула-1. Гран-при Майами. Первая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:29.310.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.297.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.448.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.467.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.769.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.790.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.898.
8. Пьер Гасли («Альпин») +1.277.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.563.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.620.
11. Франко Колапинто («Альпин») +1.705.
12. Алекс Албон («Уильямс») +1.714.
13. Оливер Берман («Хаас») +1.781.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.801.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.285.
16. Эстебан Окон («Хаас») +2.325.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.338.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.737.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.283.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.452.
21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.649.

