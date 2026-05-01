Мекис отреагировал на второе время Ферстаппена в практике Гран-при Майами Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на результаты единственной практики Гран-при Майами, где Макс Ферстаппен показал второе время, а Исак Хаджар — девятое.

«Честно говоря, на этой сессии мы смотрели только на себя. После большого перерыва и всех серьёзных изменений на машине было так важно попытаться оценить себя по сравнению с собой — это и было главной целью. В Китае и Японии, независимо от того, где находились конкуренты, было много факторов, мешавших Максу и Исааку атаковать на пределе, и именно это мы пытаемся исправить.

Отставание от конкурентов мы оценим позже, но на стороне Макса определённо есть признаки того, что у нас есть машина, с которой он может атаковать немного агрессивнее», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.