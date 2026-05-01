Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис отреагировал на второе время Ферстаппена в практике Гран-при Майами Ф-1

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на результаты единственной практики Гран-при Майами, где Макс Ферстаппен показал второе время, а Исак Хаджар — девятое.

«Честно говоря, на этой сессии мы смотрели только на себя. После большого перерыва и всех серьёзных изменений на машине было так важно попытаться оценить себя по сравнению с собой — это и было главной целью. В Китае и Японии, независимо от того, где находились конкуренты, было много факторов, мешавших Максу и Исааку атаковать на пределе, и именно это мы пытаемся исправить.

Отставание от конкурентов мы оценим позже, но на стороне Макса определённо есть признаки того, что у нас есть машина, с которой он может атаковать немного агрессивнее», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android