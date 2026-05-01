ФИА определится со временем старта гонки ГП Майами Ф-1 только поздним вечером субботы

Международная автомобильная федерация (ФИА) определится со временем старта основной гонки Гран-при Майами Формулы-1 в субботу, 2 мая, в 23:00 мск — за 24 часа до формального времени её начала, о чём сообщили в The Race.

Неопределённость времени начала гонки вызвана прогнозом погоды на воскресенье в Майами и соответствующим законом США.

Согласно американскому нормативно-правовому акту в случае начала грозы на мероприятии, проходящем под открытым небом, оно незамедлительно останавливается, а все его участники, включая зрителей, должны быть размещены в помещениях во избежание трагедии. Таким образом, в случае грозы во время гонки она будет прервана красными флагами, болиды не просто вернутся на пит-лейн и разместятся там, все команды должны будут завезти автомобили в боксы.