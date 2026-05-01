Гасли назвал опыт пилотирования новых машин в мокрых условиях самым экстремальным в жизни

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли («Альпин») высказался о возможной дождевой гонке Гран-при Майами.

«Заезды на мокрой трассе [в январе] были самыми экстремальными из тех, в которых я когда-либо принимал участие в своей жизни, так что после этого я чувствую себя довольно подготовленным к любым условиям, с которыми столкнусь. Я ожидаю, что будет очень сложно, если будет мокро.

Я готов к этому, я знаю, с чем столкнусь, я знаю, как действовать, как извлечь максимум из любой ситуации, которая может произойти. И я знаю, что я довольно хорош в этих условиях, так что лично я был бы не против. Но это будет довольно особенная гонка — и особенно здесь, на мокрой трассе, я думаю, это довольно сложно с точки зрения сцепления, аквапланирования, проездов под мостами, есть несколько ловушек, которых нужно остерегаться, но, думаю, это принесёт хорошие возможности», — приводит слова Гасли издание The Race.