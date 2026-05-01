Колапинто рассказал, что пообещал дать Месси поуправлять болидом Ф-1 в Майами

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто рассказал о своей беседе с нападающим ФК «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Месси спросил меня: «Могу ли я сесть в машину и рассмотреть её поближе?» Я ответил ему: «Конечно, и ты даже сможешь ей поуправлять». Да, я надеюсь, что он посетит гонку. Я сказал ему быть осторожным, потому что зона паддока меня немного беспокоит — там куча мероприятий и будет присутствовать огромная толпа людей. Но было бы потрясающе, если бы он пришёл.

Я не хочу, чтобы у него остались неприятные впечатления. Я надеюсь, что если он придёт, то получит удовольствие, а если нет — пусть следит за гонкой из дома и болеет за меня оттуда, потому что это само по себе было бы для меня большой честью и огромным удовольствием», — приводит слова Колапинто аккаунт Messi World в социальной сети Х.