Алонсо — о будущем в Ф-1: не уйду, пока сын не сядет в паддоке за руль моей машины

Алонсо — о будущем в Ф-1: не уйду, пока сын не сядет в паддоке за руль моей машины
44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о своём уходе из «Королевских гонок».

«Я хочу участвовать в гонках до тех пор, пока Леонард не сможет прийти в паддок и сесть за руль моей машины, и я никогда этого не забуду.

Ещё два-три года», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды с медиадня.

Для Фернандо нынешний сезон является 23-м в карьере в Формуле-1. Он дебютировал в «Королевских гонках» в 2001 году за рулём «Минарди». Сезон-2002 он пропустил, а с 2003 по 2006-й выступал за «Рено», где и завоевал оба своих титула. Также он пилотировал болиды таких коллективов, как «Макларен», «Феррари», «Альпин» и «Астон Мартин».

Опередит ли «Феррари» «Мерседес» и другие вопросы перед рестартом сезона Формулы-1 Опередит ли «Феррари» «Мерседес» и другие вопросы перед рестартом сезона Формулы-1
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
