Мекис заявил, что «Ред Булл» разработал крыло «макарена» раньше «Феррари»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о крыле «макарена», которое в австрийском коллективе привезли на Гран-при Майами и использовали в единственной практике в пятницу.

«Как бы вы мне ни сомневались в моих словах, но я должен сказать это ради справедливости по отношению к ребятам: они разработали эту концепцию задолго до того, как мы выехали на трассу и увидели, что делают все остальные.

Но, как мы уже говорили, нам предстояло решить более серьёзные проблемы, прежде чем мы смогли привезти это заднее антикрыло на трассу. Так что это хороший показатель того, как сильно все стараются», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.