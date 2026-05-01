Майни выиграл квалификацию Ф-2 в Майами, Камара — второй, Стенсхорне — третий

В пятницу, 1 мая, на международном автодроме в Майами завершилась квалификация второго этапа сезона-2026 Формулы-2. Поул завоевал индийский гонщик команды «АРТ Гран-при» Куш Майни. Второе время показал бразилец Рафаэл Камара из «Инвикты». Третий — норвежец Мартиниус Стенсхорне («Роден»).

Формула-2. Майами. Квалификация

1. Куш Майни («АРТ Гран-при») — 1:39.888.

2. Рафаэл Камара («Инвикта») +0.033.

3. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.050.

4. Алекс Данн («Роден») +0.169.

5. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +0.223.

6. Николас Варроне («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.316.

7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.320.

8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.328.

9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.335.

10. Никола Цолов («Кампос») +0.377.

11. Дино Беганович («ДАМС») +0.519.

12. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.568.