Скидки
Реклама
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2 — Майами — результаты квалификации

Майни выиграл квалификацию Ф-2 в Майами, Камара — второй, Стенсхорне — третий
Комментарии

В пятницу, 1 мая, на международном автодроме в Майами завершилась квалификация второго этапа сезона-2026 Формулы-2. Поул завоевал индийский гонщик команды «АРТ Гран-при» Куш Майни. Второе время показал бразилец Рафаэл Камара из «Инвикты». Третий — норвежец Мартиниус Стенсхорне («Роден»).

Формула-2. Майами. Квалификация

1. Куш Майни («АРТ Гран-при») — 1:39.888.
2. Рафаэл Камара («Инвикта») +0.033.
3. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.050.
4. Алекс Данн («Роден») +0.169.
5. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +0.223.
6. Николас Варроне («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.316.
7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.320.
8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.328.
9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.335.
10. Никола Цолов («Кампос») +0.377.
11. Дино Беганович («ДАМС») +0.519.
12. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.568.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android