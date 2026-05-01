Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис рассказал, что будет поддерживать Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Норрис рассказал, что будет поддерживать Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга»
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») заявил, что будет поддерживать четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Я смотрел все GT-гонки, в которых участвовал Макс. У меня довольно много друзей занимаются GT-гонками, я смотрел их годами. Приятно иметь собственное представление о трассе, и, думаю, она определённо оправдывает все ожидания и всё то, что о ней говорят. Конечно, это сложная, рискованная трасса, и было печально узнать, что в этой гонке погиб человек. Но такое может случиться в автоспорте.

Это касается не только этой трассы, это может случиться на любой трассе с аналогичными последствиями. Так что очень жаль, что так получилось, и это печально для всего автоспорта. Но это всё равно одна из лучших гонок в мире — «24 часа Нюрбургринга». Я буду смотреть, возможно, не все 24 часа, но как можно больше, и буду поддерживать Макса. Он парень, которого я очень уважаю, и мне нравилось наблюдать за его гонками с Крисом Хаазе в последние несколько недель. За ним приятно наблюдать, так что я определённо буду смотреть», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android