Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Станет руководителем команды». Лоран Мекис — о роли Ламбьязе в «Макларене»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе после ухода в «Макларен» возглавит британский коллектив.

«Для Джи-Пи [Ламбьязе] представилась необыкновенная возможность. Он станет там руководителем команды. Я не могу сделать ничего, кроме как пожелать ему удачи. Наша команда создаёт таланты. Мы очень гордимся тем, что как можно чаще можем полагаться на внутренние повышения.

Если у нас возникнет необходимость поискать на пит-лейне специфические навыки или опыт, мы это сделаем, и мы счастливы это делать. У него осталось два долгих года с нами. Мы все говорим друг другу, что хотим, чтобы эти два полных года были очень успешными, и именно на этом мы сосредоточены», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

