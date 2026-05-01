«Станет руководителем команды». Лоран Мекис — о роли Ламбьязе в «Макларене»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе после ухода в «Макларен» возглавит британский коллектив.

«Для Джи-Пи [Ламбьязе] представилась необыкновенная возможность. Он станет там руководителем команды. Я не могу сделать ничего, кроме как пожелать ему удачи. Наша команда создаёт таланты. Мы очень гордимся тем, что как можно чаще можем полагаться на внутренние повышения.

Если у нас возникнет необходимость поискать на пит-лейне специфические навыки или опыт, мы это сделаем, и мы счастливы это делать. У него осталось два долгих года с нами. Мы все говорим друг другу, что хотим, чтобы эти два полных года были очень успешными, и именно на этом мы сосредоточены», — сказал Ламбьязе в эфире Sky Sports.