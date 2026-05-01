Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Майами 2026— результаты спринт-квалификации

Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Майами Ф-1, Антонелли — второй, Пиастри — третий
Комментарии

В ночь с 1 на 2 мая на международном автодроме Майами прошла спринт-квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами. Поул завоевал действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:27.869.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.222.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.239.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.370.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.592.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.624.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.749.
8. Франко Колапинто («Альпин») +1.451.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.553.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.605.

После второго сегмента выбыли:

11. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:29.994.
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:30.019.
13. Оливер Берман («Хаас») — 1:30.116.
14. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.216.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.224.
16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:30.573.

После первого сегмента выбыли:

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:31.043.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:31.245.
19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.255.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:31.826.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:41.311.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android