Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Майами Ф-1, Антонелли — второй, Пиастри — третий

В ночь с 1 на 2 мая на международном автодроме Майами прошла спринт-квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами. Поул завоевал действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:27.869.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.222.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.239.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.370.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.592.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.624.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.749.

8. Франко Колапинто («Альпин») +1.451.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.553.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.605.

После второго сегмента выбыли:

11. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:29.994.

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:30.019.

13. Оливер Берман («Хаас») — 1:30.116.

14. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.216.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.224.

16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:30.573.

После первого сегмента выбыли:

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:31.043.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:31.245.

19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.255.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:31.826.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:41.311.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.