«Хорошая награда для команды». Ландо Норрис — о поуле в спринт-квалификации ГП Майами Ф-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», отреагировал на поул в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Идеальный результат, хорошая награда для команды. В этот уикенд у нас много обновлений, и теперь приятно вновь ощущать сцепление. И нужно отблагодарить парней и девушек, которые вложили в новинки много работы. Я всегда любил Майами — и за пределами трассы тоже. Это лишь начало уикенда, впереди много работы, но приятно начать этап таким результатом.

Мы знали, что эта трасса нам подходит, знали, что обновления позволят сделать шаг вперёд, и я рад, что ожидания оправдались. Команда заслужила это. С первого же круга я почувствовал, что сцепление на задней оси вернулось. Собрать круг было непросто, во втором сегменте я был на секунду медленнее, но мне хватило уверенности в финальном сегменте. Мы поспорили, стоит ли совершать две попытки, но меня уговорили на одну — и это было абсолютно верное решение», — сказал Норрис после гонки.