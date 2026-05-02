«Как играть в футбол квадратным мячом». Марко — об изменениях в регламенте Ф-1

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об изменениях в регламенте перед Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Борьба колесо в колесо в эти выходные? В принципе, регламенту нужно дать шанс, но я опасаюсь, что последние изменения недостаточно значительны. Цель ясна: увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания и снизить потребление электрической энергии. И, насколько я слышал, они достигли лишь 20% от того, чего в конечном итоге хотят. Прямо сейчас это выглядит буквально как играть в футбол квадратным мячом.

Будет ли хватать им вообще энергии в Майами? Я не могу точно ответить на этот вопрос; здесь задействовано слишком много программного обеспечения. Но, вообще говоря, всё это чересчур сложно. Просто посмотрите на «суперклиппинг» — и именно здесь вступают в игру аспекты безопасности.

Я думаю, нужно вскоре подвести черту и решить, что произойдёт с регламентом в 2029 или 2030 году. На синтетическом устойчивом топливе двигатели внутреннего сгорания, в принципе, могут работать без заметной потери мощности», — приводит слова Марко издание Krone Zeitung.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон высказался об изменениях регламента Ф-1 перед ГП Майами — 2026
Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
