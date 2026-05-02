«Чертовски впечатляет». Расселл — о прогрессе соперников после спринт-квалификации

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» прокомментировал шестое место в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Довольно удивительно, насколько большой скачок сделали «Макларен» и «Феррари». Это чертовски впечатляет. Мы знали, что они, вероятно, сократили отставание, но весь день они были быстрее нас. С моей стороны, у меня были трудности. Майами — это не та трасса, которую я люблю, особенно в таких жарких условиях, но это всего лишь спринт-квалификация, так что посмотрим, что принесёт завтрашний день.

Я сильно перегреваю шины. На этом извилистом участке в середине трассы мне было трудно найти правильный баланс автомобиля. Но я довольно удивлён прогрессом других. По итогу буду стартовать не с лучшей позиции. Спринты, как правило, дают не так много, но тот же Китай, очевидно, получился интересным — это даёт надежду немного погоняться», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.