Стелла — о поуле Норриса в спринт-квалификации: показывали, что справляемся с обновлениями

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на поул Ландо Норриса в спринт-квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«У нас были обнадёживающие признаки на тренировках, когда мы увидели, что привезённые нами обновления сработали, как и ожидалось. Когда мы посмотрели на список обновлений, то увидели, что у всех новая машина, или по крайней мере у половины пит-лейна.

В прошлом мы уже продемонстрировали, что отлично справляемся с производством, проектированием и доставкой этих обновлений. Приятно видеть «Макларен» в лидирующей позиции. «Мерседес» на мягких шинах, когда они собрали всё воедино, был очень близок. Это интересная борьба для спорта. Мы видели, что «Ред Булл» был конкурентоспособен, а также «Феррари» и «Макларен». В Майами и на последующих гонках нас ждёт хорошая борьба.

Важно то, что «Макларен» здесь, и у нас может быть очень интересное соперничество», — сказал Стелла в эфирe Sky Sports.

