«Уильямс» объявил о переходе одного из руководителей отдела аэродинамики «Мерседеса»

Босс команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз объявил о том, что Клэр Симпсон, занимающая одну из руководящих должностей в отделе аэродинамики «Мерседеса», будет работать в коллективе из Гроува.

«К нам также присоединилась Клэр Симпсон из «Мерседеса». Так что сегодня её первый рабочий день, и мы в ближайшее время сделаем официальное заявление, но в ближайшие три-четыре месяца к нам придут ещё несколько отличных специалистов.

Например, сейчас уже влияние Дэна [Милнера] (бывший главный инженер по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата») уже очень значительно и проявилось очень быстро. Мы ведём масштабную работу, в которой у него есть опыт, и, по сути, благодаря его вкладу мы выбрали несколько иное направление. Нет сопротивления изменениям ради величия. И я имею в виду, что мы будем направлять себя в правильное русло и следовать ему, пока есть чёткая амбиция и стремление достичь чемпионского уровня, и Дэн привносит это», — приводит слова Ваулза издание RacingNews365.