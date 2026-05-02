Антонелли рассказал о сложностях в спринт-квалификации и том, что позволило прибавить
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второй результат в спринтерской квалификации Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239
«Суматошная сессия. Мне было очень непросто с машиной, не удавалось собрать хороший круг на шинах „медиум“. На „софте“ внезапно машина ожила, я почувствовал себя более комфортно. Очевидно, досадно, что не было возможности попробовать „софт“ ещё на тренировке — думаю, оставался некоторый запас. Однако, несмотря на всё, думаю, у меня достойный результат.
Мы с командой хорошо поработали, чтобы отыграться, и теперь мы настроены насчёт субботы более оптимистично. Вечером всё внимательно проанализируем, чтобы увидеть, что можно сделать, чтоб поехать быстрее", — приводит слова Антонелли FormulaPassion.
