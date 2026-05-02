Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли рассказал о сложностях в спринт-квалификации и том, что позволило прибавить

Антонелли рассказал о сложностях в спринт-квалификации и том, что позволило прибавить
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второй результат в спринтерской квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Суматошная сессия. Мне было очень непросто с машиной, не удавалось собрать хороший круг на шинах „медиум“. На „софте“ внезапно машина ожила, я почувствовал себя более комфортно. Очевидно, досадно, что не было возможности попробовать „софт“ ещё на тренировке — думаю, оставался некоторый запас. Однако, несмотря на всё, думаю, у меня достойный результат.

Мы с командой хорошо поработали, чтобы отыграться, и теперь мы настроены насчёт субботы более оптимистично. Вечером всё внимательно проанализируем, чтобы увидеть, что можно сделать, чтоб поехать быстрее", — приводит слова Антонелли FormulaPassion.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android