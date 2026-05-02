Ферстаппен: сократили отставание почти вдвое, машина позволяет доверять ей чуть больше

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Майами, отметив прогресс машины «быков».

«Ощущение, что машина стала более цельной. Конечно, ещё есть вещи, над которыми мы работаем, но это очень позитивный шаг вперёд для нас. В последних гонках мы были где-то в секунде позади, а сейчас, я бы сказал, сократили это отставание почти вдвое — это позитивно.

Мы всё ещё очень слабо смотримся на первом секторе, где в основном скоростные повороты. Так что мы знаем, над чем надо поработать. Но в остальных местах всё более-менее нормально. По крайней мере, похоже, мы несколько оторвались от средней группы.

Машина всё ещё не там, где мне хотелось бы, но, по крайней мере, теперь позволяет мне доверять ей чуть больше, а я обычно прибавляю при таких условиях", — приводит слова Ферстаппена GPBlog.