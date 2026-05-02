Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: сократили отставание почти вдвое, машина позволяет доверять ей чуть больше

Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Майами, отметив прогресс машины «быков».

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Ощущение, что машина стала более цельной. Конечно, ещё есть вещи, над которыми мы работаем, но это очень позитивный шаг вперёд для нас. В последних гонках мы были где-то в секунде позади, а сейчас, я бы сказал, сократили это отставание почти вдвое — это позитивно.

Мы всё ещё очень слабо смотримся на первом секторе, где в основном скоростные повороты. Так что мы знаем, над чем надо поработать. Но в остальных местах всё более-менее нормально. По крайней мере, похоже, мы несколько оторвались от средней группы.

Машина всё ещё не там, где мне хотелось бы, но, по крайней мере, теперь позволяет мне доверять ей чуть больше, а я обычно прибавляю при таких условиях", — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android