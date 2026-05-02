Шарль Леклер указал на главную проблему «Феррари» в спринт-квалификации ГП Майами
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о четвёртом результате в квалификации Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239
«Обновления работают, но их привели все. Мы ожидали такой ситуации. Вероятно, машина „Мерседеса“ остаётся точкой отсчёта для всех, ну а „Макларен“ сделал очень существенный шаг вперёд. Однако у меня есть ощущение, что просто в первых гонках они не выжимали максимум. Они всегда были на уровне, но им не удавалось свести всё воедино.
Что касается нас, то особенно сегодня были проблемы с шинами. «Медиумы» работали очень хорошо, а вот на «софтах» ощущения не были хорошими. Нам необходимо это проанализировать. Мы знаем, что наш гоночный темп сильнее, но нужно поработать над квалификацией", — приводит слова Леклера Motorsport.
