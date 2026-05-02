Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стало известно, зачем вылетевший из спринт-квалификации Лоусон оставался в машине

По окончании спринтерской квалификации Гран-при Майами Формулы-1 пришли разъяснения, почему новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон оставался сидеть в своём болиде по ходу второго сегмента квалификации, хотя занял 17-е место в первом и таким образом выбыл из борьбы.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

Уже по окончании спринт-квалификации к стюардам по подозрению в нарушении границ трассы в первом сегменте был вызван пилот «Уильямса» Алекс Албон. Вероятнее всего, таиландец действительно нарушил границы на круге, который позволил ему оттеснить Лоусона с проходного 16-го места. В «Рейсинг Буллз» были в курсе потенциального нарушения, однако гоночная дирекция не предприняла оперативных действий — после того как Албон вступил борьбу в Q2, у Лоусона уже не было шансов вернуться в борьбу.

«Алекс нарушил границы трассы, но, думаю, в ФИА осознали это слишком поздно. И Алекс уже выехал на трассу. Честно, я не понимаю, как это возможно. Но, исходя из нашего понимания, он нарушил границы и все равно прошёл во второй сегмент», — прокомментировал ситуацию Лоусон, чьи слова приводит RacingNews365.

