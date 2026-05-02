Льюис Хэмилтон отреагировал на седьмой результат в спринт-квалификации Гран-при Майами
Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал седьмой результат в спринтерской квалификации Гран-при Майами Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239
«Я не знал, чего ожидать, но, честно говоря, надеялся, что сегодня выступлю лучше. Однако ощущения от машины не были отличными, если быть честным.
Ждать ли прогресса по ходу уикенда? Не имею представления. Я думал, что мы сегодня окажемся сильнее, чем увидели. Поработаем вечером, чтобы постараться понять, почему мы не были так быстры. Но я всё ещё хочу сохранять оптимистичный настрой. Мы можем быть намного выше, просто сегодня всё прошло не очень", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
