Льюис Хэмилтон отреагировал на седьмой результат в спринт-квалификации Гран-при Майами

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал седьмой результат в спринтерской квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«Я не знал, чего ожидать, но, честно говоря, надеялся, что сегодня выступлю лучше. Однако ощущения от машины не были отличными, если быть честным.

Ждать ли прогресса по ходу уикенда? Не имею представления. Я думал, что мы сегодня окажемся сильнее, чем увидели. Поработаем вечером, чтобы постараться понять, почему мы не были так быстры. Но я всё ещё хочу сохранять оптимистичный настрой. Мы можем быть намного выше, просто сегодня всё прошло не очень", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.