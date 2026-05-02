Главная Авто Новости

Пиастри прокомментировал работу новинок «Макларена», с которыми Норрис взял поул

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Я доволен результатом. У машины был хороший потенциал — приятно это видеть. Ещё есть в чём прибавить, но пакет обновлений — это хороший шаг, так что спасибо всей команде за усилия. Также поздравляю Ландо — мы добились результата не благодаря везению, а потому что был потенциал.

«Феррари» смотрелись сильно по ходу дня, но в квалификации мы отработали очень хорошо. Пусть мы ожидаем, что «Мерседес» останется конкурентоспособным, они пока не выглядели доминаторами. Однако впереди ещё много времени на трассе. Изучим сегодняшние уроки на трассе и посмотрим, что мы можем сделать в спринте, прежде чем переключим внимание на квалификацию к Гран-при", — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
