Пиастри прокомментировал работу новинок «Макларена», с которыми Норрис взял поул

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Майами.
«Я доволен результатом. У машины был хороший потенциал — приятно это видеть. Ещё есть в чём прибавить, но пакет обновлений — это хороший шаг, так что спасибо всей команде за усилия. Также поздравляю Ландо — мы добились результата не благодаря везению, а потому что был потенциал.
«Феррари» смотрелись сильно по ходу дня, но в квалификации мы отработали очень хорошо. Пусть мы ожидаем, что «Мерседес» останется конкурентоспособным, они пока не выглядели доминаторами. Однако впереди ещё много времени на трассе. Изучим сегодняшние уроки на трассе и посмотрим, что мы можем сделать в спринте, прежде чем переключим внимание на квалификацию к Гран-при", — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
- 2 мая 2026
