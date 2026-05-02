Фернандо Алонсо раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры пилота Ф-1

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры пилота. Двукратный чемпион «Формулы-1» имеет действующий контракт до конца этого сезона.

«Завершив карьеру в «Формуле-1», я всё равно останусь в гонках. В дальнейшем я буду работать с командой, но в другой роли, так что я спокоен. По сути, даже перестав быть пилотом, я всё равно буду участвовать в жизни гоночного мира», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

Для Фернандо нынешний сезон является 23-м в карьере в Формуле-1. Он дебютировал в «Королевских гонках» в 2001 году за рулём «Минарди». Сезон-2002 он пропустил, а с 2003 по 2006-й выступал за «Рено», где и завоевал оба своих титула. Также он пилотировал болиды таких коллективов, как «Макларен», «Феррари», «Альпин» и «Астон Мартин».