Стало известно решение по эпизоду с Алексом Албоном в квалификации к спринту Ф-1 в Майами

Стало известно решение по эпизоду с Алексом Албоном в квалификации к спринту Ф-1 в Майами
Пилот «Уильямса» 30-летний таиландец Алекс Албон исключён из результатов второго сегмента квалификации к спринту Гран-при Майами Формулы-1, который проходит в этот уикенд.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

Причиной такому решению послужило нарушение границ трассы в шестом повороте, допущенное Албоном в своей лучшей попытке первого сегмента. Круг, позволивший Алексу в последний момент пройти в SQ2, был аннулирован — как и все результаты пилота во второй части сессии.

Дирекция гонки уточняет в своём документе, что сообщение о нарушении было получено уже после старта SQ2. К тому моменту как было принято решение об исключении лучшего круга Албона в первом сегменте гонщик уже был на трассе в рамках SQ2.

Отметим, что в SQ1 Албон, проехав круг с нарушением, выбил из топ-16 Лиама Лоусона, однако новозеландец не покидал автомобиль даже после начала SQ2. В итоге лишь по окончании сессии выяснилось, что в «Рейсинг Буллз» ожидали своевременного решения судей.

Первое место в квалификации к спринту занял действующий чемпион Ландо Норрис, опередивший лидера общего зачёта Андреа Кими Антонелли. Джордж Расселл столкнулся с проблемами и показал лишь шестое время.

Спринт в Майами стартует в субботу, 2 мая, в 19:00 мск.

Материалы по теме
Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Майами Ф-1, Антонелли — второй, Пиастри — третий
