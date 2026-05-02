Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала предварительную стартовую решётку спринтерской гонки четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Майами.

Алекс Албон из команды «Уильямс» квалифицировался 14-м, но после завершения сессии стюарды получили информацию о нарушении гонщиком границ трассы, в результате чего он потерял пять позиций.

Формула-1. Гран-при Майами. Предварительная стартовая решётка спринта:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Франко Колапинто («Альпин»).

9. Исак Хаджар («Ред Булл»).

10. Пьер Гасли («Альпин»).

11. Габриэл Бортолето («Ауди»).

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

13. Оливер Берман («Хаас»).

14. Карлос Сайнс («Уильямс»).

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Алекс Албон («Уильямс»).

20. Валттери Боттас («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).