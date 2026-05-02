Алонсо оценил ситуацию «Астон Мартин» с сильными вибрациями в кокпите

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» после пятничных сессий Гран-при Майами высказался о работе над исправлением проблем болида AMR26.

«Это та же машина, что и в первых гонках, а остальные улучшились. Начиная с Японии и здесь, в Майами. Отстаём, но это принимаем. У нас другая программа на этот год, мы должны сохранять спокойствие. Смогли улучшить ситуацию с вибрациями. Мы вносили некоторые изменения, начиная с Японии, но общей производительности не касались.

Всё ещё сильно позади остальных, потому что их машины улучшились, а мы коснулись только надёжности. В производительности по-прежнему на шаг позади», — приводит слова Алонсо Marca.