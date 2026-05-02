Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Алонсо оценил ситуацию «Астон Мартин» с сильными вибрациями в кокпите

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» после пятничных сессий Гран-при Майами высказался о работе над исправлением проблем болида AMR26.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Это та же машина, что и в первых гонках, а остальные улучшились. Начиная с Японии и здесь, в Майами. Отстаём, но это принимаем. У нас другая программа на этот год, мы должны сохранять спокойствие. Смогли улучшить ситуацию с вибрациями. Мы вносили некоторые изменения, начиная с Японии, но общей производительности не касались.

Всё ещё сильно позади остальных, потому что их машины улучшились, а мы коснулись только надёжности. В производительности по-прежнему на шаг позади», — приводит слова Алонсо Marca.

