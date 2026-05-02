Алонсо оценил ситуацию «Астон Мартин» с сильными вибрациями в кокпите
Поделиться
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» после пятничных сессий Гран-при Майами высказался о работе над исправлением проблем болида AMR26.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239
«Это та же машина, что и в первых гонках, а остальные улучшились. Начиная с Японии и здесь, в Майами. Отстаём, но это принимаем. У нас другая программа на этот год, мы должны сохранять спокойствие. Смогли улучшить ситуацию с вибрациями. Мы вносили некоторые изменения, начиная с Японии, но общей производительности не касались.
Всё ещё сильно позади остальных, потому что их машины улучшились, а мы коснулись только надёжности. В производительности по-прежнему на шаг позади», — приводит слова Алонсо Marca.
Комментарии
- 2 мая 2026
-
10:43
-
09:45
-
03:37
-
02:48
-
02:06
-
01:58
-
01:53
-
01:48
-
01:43
-
01:38
-
01:04
-
00:56
-
00:46
-
00:34
-
00:27
-
00:17
- 1 мая 2026
-
23:59
-
23:54
-
23:22
-
23:03
-
22:46
-
22:23
-
22:05
-
21:25
-
21:08
-
20:33
-
20:11
-
19:56
-
19:04
-
18:48
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:02
-
16:51