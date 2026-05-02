Мекис рассказал о политике «Ред Булл» после череды уходов ключевых сотрудников

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о стратегии коллектива после ухода ключевых сотрудников.

«Уход ключевых сотрудников? Не хотим занимать оборонительную позицию в этом вопросе. За последние четыре-пять лет мы потеряли довольно много ключевых людей, это чистая правда. Относимся к этому очень серьёзно. Всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы создать наилучшие условия для привлечения, развития и удержания наших сотрудников.

Уверен, в этом отношении добьёмся успеха. Будет ли это происходить линейно, а никто больше не будет уходить? Нет», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.