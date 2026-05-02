Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Скончался бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди

Скончался бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди
Комментарии

На 60-м году жизни скончался бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион автогоночной серии CART (1997, 1998), четырёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов Алессандро Дзанарди, о чём сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на семью спортсмена.

После завершения карьеры в Формуле-1 Алессандро выступал в серии CART, где в 2001 году получил тяжелейшую травму в аварии в гонке, в результате чего ему ампутировали обе ноги до колена.

В ноябре 2011 года Дзанарди одержал победу в престижном Нью-Йоркском марафоне в классе ручных велосипедов. В марте 2012-го он стал участником Паралимпийских игр — 2012, где выиграл две золотые медали в заездах на 16 и 64 км. В 2016-м стал трёхкратным паралимпийским чемпионом, победив в заезде на 20 км.

В 2020-м во время тренировки на своём велосипеде с ручным приводом попал в аварию с грузовиком и был введён в искусственную кому. С 2021-го проходил реабилитацию дома, но о его самочувствии практически ничего не сообщалось.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android