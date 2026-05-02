Хаджар — о 9-м месте в спринт-квалификации: раньше не отставал так сильно от Ферстаппена

Франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Ред Булл») прокомментировал девятое место в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Как и у всех остальных, у нас была только одна тренировка перед спринт-квалификацией, так что были вынуждены быстро привести машину в порядок с теми обновлениями, которые привезли в Майами. По крайней мере, сама сессия прошла гладко, я попал в третий сегмент — это уже неплохое начало, но не знаю, почему во второй половине квалификации потерял темп.

Никогда раньше я так сильно не отставал от Макса [Ферстаппена], так что нам нужно понять причину до завтра и вернуться более сильными в спринте, а затем и в квалификации», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.