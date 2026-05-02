Франко Колапинто отреагировал на восьмое место в спринт-квалификации Гран-при Майами

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто («Альпин») прокомментировал восьмое место в спринт-квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.869
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.239

«Я доволен этим результатом, но также доволен тем, как мы его добились — нам удалось переломить ситуацию, начиная уикенд с непростой позиции, поскольку день был довольно тяжёлым, потребовалось некоторое время, чтобы понять поведение машины. Мы нашли некоторые улучшения, наконец, поймали хороший ритм и проехали несколько быстрых кругов, наращивая скорость и уверенность с каждой сессией.

Это особенно важно на спринтерском уикенде, который может быть сложным. Приятно было получить перерыв в сезоне, чтобы перезагрузиться и начать заново, пятница выдалась действительно позитивной с точки зрения результатов для команды — мы с Пьером [Гасли] прошли в третий сегмент и сэкономили комплект мягких шин на субботу. Хорошо поработали с инженерами во время паузы, чтобы понять, где можно улучшиться, надеюсь, это знак того, что тяжёлая работа окупается. Темп выглядит сильным, надеемся, что он сохранится на завтра и на остаток уикенда», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.

