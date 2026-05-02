Директор Формулы-1 Доменикали отреагировал на смерть Алессандро Дзанарди

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на смерть легендарного пилота и паралимпийского чемпиона Алессандро Дзанарди.

«Я глубоко опечален уходом из жизни моего дорогого друга Алекса Дзанарди.

Он был поистине вдохновляющей личностью как человек и как спортсмен. Со мной всегда будет его необыкновенная сила духа. Он сталкивался с вызовами, которые остановили бы кого угодно, но он продолжал смотреть вперёд, всегда с улыбкой и упрямой решимостью, которая вдохновляла всех нас.

Хотя его потеря ощущается остро, наследие остаётся сильным. В этот момент мои искренние мысли и глубочайшие соболезнования с его женой Даниэлой, его сыном Никколо, остальными членами семьи и всеми, кто имел честь знать его», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.