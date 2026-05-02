Браун отреагировал на слова Йоса Ферстаппена об уходе Ламбьязе в «Макларен» из-за денег

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал слова Йоса Ферстаппена, что Джанпьеро Ламбьязе выбрал британский коллектив из-за денег.

— Думаю, Йос Ферстаппен был крайне несправедлив, когда сказал, что он [Ламбьязе] присоединяется к вам только из-за денег, потому что думаю, Джи-Пи — гораздо более глубоко рассматривал этот вопрос. Но речь идёт о 2028 годе. Можете ли вы заполучить его раньше? Что происходит между командами в этих переговорах?

— Да, знаете, мы понимаем, как работает эта игра. В какой-то момент, наверное, будет неудобно иметь человека, который уходит в команду-конкурент. Моё общее мнение таково: если кто-то хочет уйти, нужно делать это взвешенно. Но если кто-то больше не хочет быть в моей команде, я никогда не был из тех, кто считает, что нужно обязательно переманивать друг у друга людей, гонщиков, спонсоров. Это нормальный процесс, когда вы теряете их, или они заинтересованы в чём-то другом.

Пока 2028-й — год, когда истекает его контракт, подождём, если это необходимо. Если можно будет постараться сделать что-то раньше, тогда, конечно, мы были бы заинтересованы. Но думаю, что сейчас все мы в любом случае застряли в 2026-м, — сказал Браун в эфире Sky Sports.