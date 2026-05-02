Амбассадор «Астон Мартин» Баттон заявил, что команда готовит серьёзный пакет новинок

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался об обновлениях команды «Астон Мартин» сезона-2026. Дженсон является амбассадором британского коллектива.

«Сейчас кажется, что их понимание решения проблем становится лучше. Так что, надеюсь, для них всё было очень позитивно.

Что касается обновлений машины, мы все знаем Эдриана [Ньюи]. Он не захочет приезжать на этап с малым пакетом новинок. Я думаю, он готовит очень крупный пакет на более поздний этап сезона. Думаю, они также понимают, что обновления, которые дадут им прибавку в 0,3-0,4 секунды, всё равно недостаточны, так что лучше разработать крупный пакет обновлений через несколько гонок, чтобы увидеть более серьёзное улучшение. Для них важнее потратить время на разработку машины за кулисами, а затем представить её через несколько гонок», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.