Мекис поспорил с журналистом на бутылку вина, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис выразил уверенность, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продолжит выступление за австрийский коллектив.

«Макс невероятно предан делу и усердно работает. Он понимает, что мы делаем всё возможное, чтобы решить наши проблемы. Мы должны исправить проблемы с машиной и догнать команды впереди нас. В этом случае всё разрешится само собой. Макса уже не было бы здесь, если бы он не верил в этот проект и не имел уверенности, что мы можем вернуться на вершину. Нет людей более конкурентоспособных, чем он и наши сотрудники на фабрике. Решены ли все проблемы на этих выходных в Майами? Нет, хотя мы бы очень хотели. Но это будет гонка развития. И Макс это прекрасно понимает», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

В конце интервью Мекис поспорил с журналистом на бутылку вина, что Ферстаппен останется в команде до 2027 года.