Цолов выиграл спринт Формулы-2 в Майами, Херта — 15-й

Цолов выиграл спринт Формулы-2 в Майами, Херта — 15-й
В субботу, 2 мая, на Международном автодроме Майами состоялся спринт Формулы-2. Первое место занял болгарский пилот Никола Цолов (Campos Racing), а второе — нидерландец Лауренс ван Хупен (Trident). Тройку сильнейших замкнул ирландец Алекс Данн (Rodin Motorsport).

Формула-2 2026. Этап 2, Майами, США
Гран-при США. Спринт (23 круга)
02 мая 2026, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Никола Цолов
Campos Racing
2
Лауренс ван Хупен
Trident
+0.1
3
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+1.2

Никола Цолов стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении почти всей дистанции, однако в концовке протеже «Ред Булл» начал активно прессинговать Лауренс ван Хупен. Пилоты несколько раз менялись местами, но Цолов удерживался впереди. На последнем круге ван Хупен опередил Цолова, однако Никола контратаковал в 17-м повороте и первым пересёк линию финиша. На третье место прорвался Алекс Данн, входящий в программу поддержки команды «Альпин».

Формула-2. Майами. Спринт:
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 23 круга.
2. Лауренс ван Хупен (Trident) +0.1.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +1.2.
4. Николас Варроне (Van Amersfoort Racing) +4.5.
5. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +5.2.
6. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +5.6.
7. Габриэле Мини (MP Motorsport) +5.7.
8. Дино Беганович (DAMS) +6.7.
9. Ноэль Леон (Campos Racing) +8.5.
10. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +8.8.
...15. Колтон Херта (Hitech) +27.1.

По итогам заезда Цолов упрочил лидерство в общем зачёте — вышедший на второе место ван Хупен уступает девять очков. Рафаэль Камара откатился на третье место, а следом за бразильцем расположился Йозуа Дюрксен.

Основная гонка этапа стартует в воскресенье, 3 мая, в 19:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Формула-2 и Формула-3 присоединятся к Гран-при Турции с 2027 года — Motorsport Türkiye
