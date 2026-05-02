Пиастри назвал оптимальный вес болида Ф-1

Пиастри назвал оптимальный вес болида Ф-1
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал оптимальный вес болида Ф-1.

«Реалистично, чтобы добиться большой разницы, нужно, наверное, 50 с лишним килограммов — машины всё ещё довольно тяжёлые. Если бы мы могли вернуться к цифре, начинающейся с шести, где-то в район 600 килограммов, это было бы хорошо. Мы никогда не вернёмся к 500 с чем-то, к высоким 500. Единственный способ туда попасть — убрать батарею и сделать двигатели проще. Но я не думаю, что это обязательно нужно делать. Болиды в прошлом году в скоростных поворотах были, наверное, одними из лучших, которые у нас когда-либо были.

Признаю, что моя машина, вероятно, была лучшей из всех. В некоторой степени этого можно добиться. Я не знаю точных цифр веса двигателя. Но если бы у нас был более простой двигатель, то можно было бы легко сбросить значительный вес. Однако будет ли это действительно полезно для спорта — совсем другой вопрос», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

Материалы по теме
Пиастри прокомментировал работу новинок «Макларена», с которыми Норрис взял поул
Комментарии
