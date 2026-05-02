Арвид Линдблад оштрафован и начнёт спринт в Майами с пит-лейна

18-летний новичок Формулы-1, выступающий за итальянскую команду «Рейсинг Буллз», британец Арвид Линдблад начнёт спринт Гран-при Майами с пит-лейна, поскольку его болид не был накрыт специальным чехлом во время работы режима закрытого парка. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

В данный момент представитель Великобритании занимает 11-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету четыре очка. Первое место удерживает 19-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, которому удалось заработать уже 72 очка.

Ранее «Рейсинг Буллз» представил спецливрею к ГП Майами в цветах нового летнего вкуса «Ред Булл».