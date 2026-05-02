«Хаас» и «Уильямс» разместили на болидах памятную наклейку в честь Алессандро Дзанарди

Американская команда «Хаас» и британская команда «Уильямс» приняли решение почтить память легендарного итальянского гонщика Алессандро Дзанарди, скончавшегося 2 мая 2026 года. На болидах команд в предстоящем Гран-при Майами появится специальная наклейка.

Алессандро Дзанарди ушёл из жизни в возрасте 59 лет. После завершения карьеры в Формуле-1 Алессандро выступал в серии CART, где в 2001 году получил тяжелейшую травму в аварии в гонке, в результате чего ему ампутировали обе ноги до колена. Алессандро Дзанарди — двукратный чемпион автогоночной серии CART (1997, 1998), четырёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов.

