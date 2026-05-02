Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Майами 2026 — стартовая решётка спринта

Стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала финальную стартовую решётку спринтерской гонки четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Майами.

Формула-1. Гран-при Майами. Предварительная стартовая решётка спринта:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
8. Франко Колапинто («Альпин»).
9. Исак Хаджар («Ред Булл»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Габриэл Бортолето («Ауди»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Карлос Сайнс («Уильямс»).
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Серхио Перес («Кадиллак»)
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Валттери Боттас («Кадиллак»).
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — старт с пит-лейна.

Материалы по теме
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
