Мотор «Ауди» на болиде Хюлькенберга загорелся ещё до старта спринта Гран-при Майами

Во время установочного круга перед стартом спринта Гран-при Майами мотор «Ауди» на болиде немецкого пилота Нико Хюлькенберга загорелся. Таким образом, Нико не примет участия в предстоящей спринтерской гонке, которая начнётся в 19:00 мск.

Фото: Кадр из трансляции

Нико Хюлькенбергу 38 лет. В данный момент представитель Германии занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1, не имея на своём счету очков. Первое место удерживает 19-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, которому удалось заработать уже 72 очка.

Ранее была опубликована финальная стартовая решётка Гран-при Майами Формулы-1.