В Ф-1 почтили память Дзанарди минутой молчания перед стартом спринта в Майами

Пилоты Формулы-1 почтили память бывшего гонщика Ф-1, двукратного чемпиона автогоночной серии CART (1997, 1998), четырёхкратного чемпиона летних Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов Алессандро Дзанарди перед стартом спринта на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251

Фото: Кадр из трансляции

После завершения карьеры в Формуле-1 Алессандро выступал в серии CART, где в 2001 году получил тяжелейшую травму в аварии в гонке, в результате чего ему ампутировали обе ноги до колена.

В ноябре 2011 года Дзанарди одержал победу в престижном Нью-Йоркском марафоне в классе ручных велосипедов. В марте 2012-го он стал участником Паралимпийских игр — 2012, где выиграл две золотые медали в заездах на 16 и 64 км. В 2016-м стал трёхкратным паралимпийским чемпионом, победив в заезде на 20 км.

В 2020-м во время тренировки на своём велосипеде с ручным приводом попал в аварию с грузовиком и был введён в искусственную кому. С 2021-го проходил реабилитацию дома, но о его самочувствии практически ничего не сообщалось.

Материалы по теме
Скончался бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди
