В Ф-1 почтили память Дзанарди минутой молчания перед стартом спринта в Майами

Пилоты Формулы-1 почтили память бывшего гонщика Ф-1, двукратного чемпиона автогоночной серии CART (1997, 1998), четырёхкратного чемпиона летних Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов Алессандро Дзанарди перед стартом спринта на Гран-при Майами.
Фото: Кадр из трансляции
После завершения карьеры в Формуле-1 Алессандро выступал в серии CART, где в 2001 году получил тяжелейшую травму в аварии в гонке, в результате чего ему ампутировали обе ноги до колена.
В ноябре 2011 года Дзанарди одержал победу в престижном Нью-Йоркском марафоне в классе ручных велосипедов. В марте 2012-го он стал участником Паралимпийских игр — 2012, где выиграл две золотые медали в заездах на 16 и 64 км. В 2016-м стал трёхкратным паралимпийским чемпионом, победив в заезде на 20 км.
В 2020-м во время тренировки на своём велосипеде с ручным приводом попал в аварию с грузовиком и был введён в искусственную кому. С 2021-го проходил реабилитацию дома, но о его самочувствии практически ничего не сообщалось.
- 2 мая 2026
