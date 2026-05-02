Норрис — победитель спринта ГП Майами, Ферстаппен — пятый, Антонелли — шестой из-за штрафа

Сегодня, 2 мая, на международном автодроме Майами прошёл спринт четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами. Первое место занял действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена», а второе — его напарник австралиец Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Отметим, что после завершения спринта Антонелли оштрафовали на пять секунд за неоднократное нарушение границ трассы, поэтому 19-летний итальянец опустился с четвёртой на шестую строчку в протоколе.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:31.885.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +3.766.

3. Шарль Леклер («Феррари») +6.251.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +12.951.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 13.639.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +13.777.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +21.665.

8. Пьер Гасли («Альпин») +30.525.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +35.346.

10. Франко Колапинто («Альпин») +36.970.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +48.438.

12. Эстебан Окон («Хаас») +56.972.

13. Оливер Берман («Хаас») +57.365.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +58.504.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +59.358.

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») + 1:16.067.

17. Серхио Перес («Кадиллак») +1:16.691.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.626.

19. Алекс Албон («Уильямс») +1:28.173.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +1:29.597.

21. Нико Хюлькенберг («Ауди») — не принял участия из-за проблем с мотором.

22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — не стартовал.