Норрис — победитель спринта ГП Майами, Ферстаппен — пятый, Антонелли — шестой из-за штрафа

Сегодня, 2 мая, на международном автодроме Майами прошёл спринт четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами. Первое место занял действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена», а второе — его напарник австралиец Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Отметим, что после завершения спринта Антонелли оштрафовали на пять секунд за неоднократное нарушение границ трассы, поэтому 19-летний итальянец опустился с четвёртой на шестую строчку в протоколе.
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:31.885.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +3.766.
3. Шарль Леклер («Феррари») +6.251.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12.951.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 13.639.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +13.777.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +21.665.
8. Пьер Гасли («Альпин») +30.525.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +35.346.
10. Франко Колапинто («Альпин») +36.970.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +48.438.
12. Эстебан Окон («Хаас») +56.972.
13. Оливер Берман («Хаас») +57.365.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +58.504.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +59.358.
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») + 1:16.067.
17. Серхио Перес («Кадиллак») +1:16.691.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.626.
19. Алекс Албон («Уильямс») +1:28.173.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +1:29.597.
21. Нико Хюлькенберг («Ауди») — не принял участия из-за проблем с мотором.
22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — не стартовал.