«Приятно снова оказаться на вершине!» Ландо Норрис — о победе в спринте ГП Майами
Поделиться
Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис поделился мыслями насчёт победы в спринте на Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251
«Приятно снова оказаться на вершине! Хороший день для нас. Было жарко и влажно. Я выложился по полной, пытаясь найти баланс между напором и расслабленностью, чтобы не допустить ошибок. Хорошее начало уикенда, но теперь мне придётся начинать всё сначала. Будут ли внесены какие-либо изменения в болид? Скорее всего, небольшие. Пока всё работает [как надо]. Мы кое-что изменим. Есть пара моментов, которые я хотел бы поменять по сравнению со вчерашним днём, и мы внесём коррективы. Надеюсь, у нас ещё всё впереди, но я уверен, что и у других тоже. Мы будем работать и не сдаваться», — сказал Норрис в интервью после гонки.
Комментарии
- 2 мая 2026
-
20:23
-
20:11
-
19:44
-
19:22
-
19:02
-
18:54
-
18:44
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
18:00
-
17:51
-
16:26
-
15:33
-
14:46
-
14:00
-
13:29
-
13:07
-
12:02
-
11:41
-
11:15
-
10:43
-
09:45
-
03:37
-
02:48
-
02:06
-
01:58
-
01:53
-
01:48
-
01:43
-
01:38
-
01:04
-
00:56
-
00:46
-
00:34