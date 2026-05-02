«Приятно снова оказаться на вершине!» Ландо Норрис — о победе в спринте ГП Майами
Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис поделился мыслями насчёт победы в спринте на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251

«Приятно снова оказаться на вершине! Хороший день для нас. Было жарко и влажно. Я выложился по полной, пытаясь найти баланс между напором и расслабленностью, чтобы не допустить ошибок. Хорошее начало уикенда, но теперь мне придётся начинать всё сначала. Будут ли внесены какие-либо изменения в болид? Скорее всего, небольшие. Пока всё работает [как надо]. Мы кое-что изменим. Есть пара моментов, которые я хотел бы поменять по сравнению со вчерашним днём, и мы внесём коррективы. Надеюсь, у нас ещё всё впереди, но я уверен, что и у других тоже. Мы будем работать и не сдаваться», — сказал Норрис в интервью после гонки.

