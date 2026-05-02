В «Рейсинг Буллз» объяснили, почему Линдблад не стартовал в спринте Гран-при Майами

Комментарии

Пресс-служба итальянского коллектива «Рейсинг Буллз» сообщила причину, из-за которой 18-летний новичок команды Арвид Линдблад не стартовал в спринте четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами.

«Арвид выбыл из сегодняшнего спринта из-за технической неисправности машины. Он будет готов выложиться на полную в квалификации», — сказано в пресс-релизе.

В данный момент представитель Великобритании занимает 11-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету четыре очка. Первое место удерживает 19-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, которому удалось заработать уже 75 очков.

