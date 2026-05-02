Шарль Леклер: я недоволен третьим местом в спринте. Мы хотели бы быть выше

28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер выразил разочарование насчёт того, что пришёл третьим в спринте четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами, уступив двум пилотам «Макларена» — Ландо Норрису и Оскару Пиастри.

«Обновления сработали хорошо. Спасибо команде, которая проделала огромную работу за эти пять недель. Я недоволен третьим местом. Мы хотели бы быть выше, но в «Макларене» тоже внесли значительные улучшения и сделали большой шаг вперёд. При этом мы не так уж далеки от них. Если соберёмся, то сможем стартовать чуть выше», — сказал Леклер после спринта.