Вольф объяснил неудачный старт Антонелли в спринте техническим сбоем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что неудачный старт Кими Антонелли в спринте четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами произошёл из-за технической проблемы на стороне команды, а не по вине пилота.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251

«Мы знали, что немного выбиваемся из графика с нашими обновлениями, которые появятся в Монреале, но надеялись, что пока сможем продержаться. С точки зрения времени на круге мы держимся, но, очевидно, если у тебя такой провальный старт — а это была совсем не вина Кими, а глюк с нашей стороны — это сложно», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

Отметим, что после завершения спринта Антонелли оштрафовали на пять секунд за неоднократное нарушение границ трассы, поэтому 19-летний итальянец опустился с четвёртой на шестую строчку в протоколе.

Материалы по теме
Андреа Кими Антонелли — о лидерстве в чемпионате: не чувствую дополнительного давления
