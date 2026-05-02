Вольф объяснил неудачный старт Антонелли в спринте техническим сбоем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что неудачный старт Кими Антонелли в спринте четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами произошёл из-за технической проблемы на стороне команды, а не по вине пилота.

«Мы знали, что немного выбиваемся из графика с нашими обновлениями, которые появятся в Монреале, но надеялись, что пока сможем продержаться. С точки зрения времени на круге мы держимся, но, очевидно, если у тебя такой провальный старт — а это была совсем не вина Кими, а глюк с нашей стороны — это сложно», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

Отметим, что после завершения спринта Антонелли оштрафовали на пять секунд за неоднократное нарушение границ трассы, поэтому 19-летний итальянец опустился с четвёртой на шестую строчку в протоколе.