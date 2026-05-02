Бортолето угрожает дисквалификация по итогам спринта Гран-при Майами

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рискует получить дисквалификацию по итогам спринта на этапе в Майами после технической проверки болида.

После гонки Международная автомобильная федерация (ФИА) провела проверку параметров двигателя. Как сообщается в официальном заявлении, давление воздуха на входе в двигатель автомобиля Бортолето превысило максимально допустимое значение в 4,8 бара.

Бразилец финишировал 11-м и не попал в очковую зону. Его напарник Нико Хюлькенберг не смог стартовать на заезде из-за возгорания силовой установки.