Главная Авто Новости

Бортолето угрожает дисквалификация по итогам спринта Гран-при Майами

Бортолето угрожает дисквалификация по итогам спринта Гран-при Майами
Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рискует получить дисквалификацию по итогам спринта на этапе в Майами после технической проверки болида.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251

После гонки Международная автомобильная федерация (ФИА) провела проверку параметров двигателя. Как сообщается в официальном заявлении, давление воздуха на входе в двигатель автомобиля Бортолето превысило максимально допустимое значение в 4,8 бара.

Бразилец финишировал 11-м и не попал в очковую зону. Его напарник Нико Хюлькенберг не смог стартовать на заезде из-за возгорания силовой установки. Квалификация к основной гонке начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию.

Материалы по теме
У «Макларена» дубль в спринте Ф-1 в Майами! Где же доминаторы из «Мерседеса»?
