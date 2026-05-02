«Нужно прибавить, чтобы быть на уровне с Ландо». Пиастри — о спринте в Майами

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в спринте на Гран-при Майами и признал, что пока уступает напарнику по темпу.

«В целом я доволен. Очевидно, нам нужно немного прибавить, чтобы быть на уровне с Ландо [Норрисом] по темпу. Но в целом утро прошло хорошо. Посмотрим, что сможем сделать в квалификации. Думаю, все соперники сделают много выводов, но и мы не будем стоять на месте. Надеюсь, сможем сохранить эту скорость до конца гоночного уикенда», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Квалификация к основной гонке Гран-при Майами начнётся в 23:00 мск.