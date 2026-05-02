«Нужно прибавить, чтобы быть на уровне с Ландо». Пиастри — о спринте в Майами
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в спринте на Гран-при Майами и признал, что пока уступает напарнику по темпу.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251
«В целом я доволен. Очевидно, нам нужно немного прибавить, чтобы быть на уровне с Ландо [Норрисом] по темпу. Но в целом утро прошло хорошо. Посмотрим, что сможем сделать в квалификации. Думаю, все соперники сделают много выводов, но и мы не будем стоять на месте. Надеюсь, сможем сохранить эту скорость до конца гоночного уикенда», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.
Квалификация к основной гонке Гран-при Майами начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
