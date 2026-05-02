Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Нужно прибавить, чтобы быть на уровне с Ландо». Пиастри — о спринте в Майами
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в спринте на Гран-при Майами и признал, что пока уступает напарнику по темпу.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251

«В целом я доволен. Очевидно, нам нужно немного прибавить, чтобы быть на уровне с Ландо [Норрисом] по темпу. Но в целом утро прошло хорошо. Посмотрим, что сможем сделать в квалификации. Думаю, все соперники сделают много выводов, но и мы не будем стоять на месте. Надеюсь, сможем сохранить эту скорость до конца гоночного уикенда», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Квалификация к основной гонке Гран-при Майами начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

