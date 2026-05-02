Мюллер одержал первую победу в Формуле-Е, Эдоардо Мортара — новый лидер чемпионата

В Берлине состоялся седьмой этап чемпионата Формулы-Е сезона-2025/2026. Заезд выиграл швейцарец Нико Мюллер из команды «Порше», для которого эта победа стала первой в электросерии. Вторым финишировал представитель «Ситроена» Ник Кэссиди, а на третьей строчке расположился Оливер Роуленд из «Ниссана».

Паскаль Верляйн, приехавший в Берлин лидером общего зачёта, потерпел неудачу: перед обязательным пит-стопом для подзарядки он пробил колесо в столкновении с одним из соперников и откатился в конец пелотона. В итоге немец финишировал лишь 19-м. Этот результат стоил Верляйну первого места в чемпионате — в лидеры вырвался Эдоардо Мортара, завершивший гонку в Берлине четвёртым.

Результаты Гран-при Берлина Формулы-Е:

1. Нико Мюллер (Porsche FE Team) 41:37:851

2. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +4.798

3. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +5.252

4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +5.898

5. Джейк Деннис (Andretti FE) +8.117

6. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +8.917

7. Хосеп Мария Марти (Cupra Kiro) +10.142

8. Тейлор Барнард (DS Penske) +10.529

9. Ник де Врис (Mahindra Racing) +11.141

10. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) +13.051

19. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team) +49.681.

Вторая гонка сдвоенного этапа Формулы-Е в Берлине состоится в воскресенье, 3 мая. Старт запланирован на 17:05 по московскому времени.